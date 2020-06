OM, Stade Rennais : du nouveau dans le dossier M’Baye Niang

false

L’attaquant du Stade Rennais, M’Baye Niang, si il souhaite rejoindre l’OM, va devoir s’armer de patience. Les Marseillais manquent de solutions financières.

Ce devait être LE dossier de l’été. Surtout depuis que Canal Plus, pas plus tard que dimanche dernier, a annoncé que l’attaquant du Stade Rennais, M’Baye Niang, se rapprochait à grands pas de l’OM lors de ce mercato d’été. Depuis, comme vous le savez, l’information a été démentie, les deux clubs ne discutant paraît-il pas du transfert de l’attaquant.

Récemment, sur les ondes de RMC, le correspondant de la radio à Marseille en a dit plus sur le dossier. Intéressant de constater à quel point le club phocéen ne peut, à l’heure actuelle, formuler la moindre offre en raison de l’état de ses finances. Et d’une possible sanction de l’UEFA au sujet du fair-play financier.

« L ’OM n’ira pas plus loin que 15 à 18 millions d’euros et ce serait un paiement échelonné quoi qu’il arrive. »

Extrait de propos retranscrits par le site footballclubdemarseille. « En fin de saison, Niang s’est entretenu avec la famille Pinault pour discuter de son avenir. Il aurait annoncé son envie de départ et le club serait prêt à la vendre pour une somme acceptable. Du côté de Marseille on me dit qu’on a dit à Niang qu’il devait être patient. Qu’il y a une situation financière, des échéances importantes, le fair-play financier… Il faudra passer ces étapes-là avant une offre.

On imagine que si ça doit se faire, l’OM n’ira pas plus loin que 15 à 18 millions d’euros et ce serait un paiement échelonné quoi qu’il arrive. » Pas vraiment de quoi, dans ces conditions, convaincre les dirigeants du Stade Rennais.