OM, Stade Rennais – Mercato : M’Baye Niang photographié avec un cadre phocéen !

true

Actuellement dans le Sud de la France, M’Baye Niang (Stade Rennais), cible de l’OM, a été aperçu en compagnie du défenseur olympien Bouna Sarr.

Le feuilleton M’Baye Niang n’a sans doute pas fini d’animer les discussions au Stade Rennais comme à l’Olympique de Marseille. On le sait : le Sénégalais veut rejoindre le club phocéen et l’a dit publiquement. Il est prêt à baisser son salaire mais doit attendre que l’OM trouve des liquidités pour payer le transfert voulu par son club breton (20 M€ au moins). Une situation crispante pour Julien Stéphan qui en voudrait beaucoup à l’ancien joueur du Torino.

Niang – Sarr, drôle de rencontre…

En attendant que la situation ne trouve une issue favorable, M’Baye Niang a (provisoirement?) quitté son domicile rennais, cambriolé il y a quelques semaines, pour s’installer dans le Sud de la France. Une manière pour lui se rapprocher de sa compagne, enceinte… Et de ses futurs coéquipiers ?

En effet, depuis hier, un cliché fait le tour des réseaux sociaux. On y voit l’attaquant des Rouge et Noir prenant la pose dans une boucherie d’Aubagne en compagnie d’un fan et du vice-capitaine olympien Bouna Sarr. Rencontre fortuite des deux hommes ? Dans le contexte actuel, cela semble difficile à croire…