OM, Stade Rennais – Mercato : un club est prêt à passer à l’attaque pour Dia (Stade de Reims)

Dans le viseur de l’OM, l’attaquant du Stade de Reims Boulaye Dia serait encore plus apprécié par le Stade Rennais, et Julien Stéphan en particulier.

Arrivé de Jura Sud en 2018, Boulaye Dia pourrait bien permettre au Stade de Reims de faire une jolie plus value. L’ancien joueur d’Oyonnax vient d’inscrire 7 buts en 2019-20 et sa côte sur le marché a grimpé. Selon plusieurs sources, le Stade Rennais et l’OM ont des vues sur l’attaquant, tout comme les Anglais de Brighton.

Le Stade de Reims demanderait 12 M€ pour le transfert de Dia, sous contrat jusqu’en juin 2022, et selon L’Union, Julien Stéphan, le coach rennais apprécierait énormément le profil du joueur, qu’il souhaiterait recruter dès cet été. Flatté de l’intérêt qu’il suscite, Dia, lui, a expliqué à Téléfoot qu’il restait concentré sur Reims mais qu’il rêvait d’évoluer en Angleterre tôt ou tard…