OM : Thauvin, caution de Villas-Boas pour la C1 ?

Le nul contre Amiens (2-2) vendredi soir a jeté un sacré froid du côté de l’OM. Car le Stade Rennais est revenu à six longueurs et que deux matches très compliqués se profilent avec Montpellier à la Mosson puis le PSG. Mais pour Michaël Madar, désormais consultant sur Canal+, les Phocéens ont du caractère et, surtout, la rentrée de Florian Thauvin va leur faire du bien.

« C’est vrai qu’ils ne prennent pas beaucoup de points à domicile ces temps-ci. Mais depuis le début de la saison, cette équipe tient la route. L’OM est solide. Psychologiquement, ils sont très réguliers, ils savent jouer ensemble, tout le monde se bat, il y a de l’intensité. »



« Je pense même qu’ils sont capables de faire un résultat contre Paris au Vélodrome. Et puis les autres peuvent se faire accrocher derrière. Donc c’est pour ça que je ne suis pas trop inquiet non plus pour Marseille, car il y a aussi un matelas d’avance. Thauvin, ça va être une bonne recrue aussi pour eux. »