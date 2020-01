OM : Thauvin prêt pour les chocs face au LOSC et au FC Nantes ?

true

Gêné durant tout l’été, Florian Thauvin (27 ans) a été contraint de passer sur le billard pour opérer sa cheville droite récalcitrante. Si l’OM a avancé sans lui (et avec succès) lors des cinq derniers mois, André Villas-Boas est quand même heureux à l’idée de récupérer son Champion du Monde. Il faut dire que le retour de Thauvin se précise de plus en plus.

Après avoir repris sans soucis apparents la course sur tapis et en intérieur, Florian Thauvin s’apprête à démarrer les footings solitaires sur les terrains de la Commanderie en fin de semaine. Très appliqué et motivé, l’international tricolore – qui rêve toujours de l’Euro 2020 – s’est fixé un challenge.

Selon « L’Equipe », Thauvin a prévu une reprise physique individualisée lui permettant d’être disponible pour le déplacement à Lille le week-end du 15 février. Au pire, il est prévu que l’intéressé postule dans le groupe olympien pour la réception du FC Nantes sept jours plus tard…