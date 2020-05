OM : Thauvin, Sarr, Sanson…le Mercato s’anime

false

Le mercato d’été de l’OM sera sans aucun doute agité. L’occasion pour Andoni Zubizarreta de déjà commencer à travailler sur certains dossiers.

On le sait, le prochain mercato d’été à l’OM risque d’être pour le mois animé. Et ce pour une raison simple : le club doit vendre afin d’équilibrer ses comptes et faire baisser sa masse salariale. L’occasion pour le quotidien l’Equipe, dans son édition du jour, d’en dire plus sur ce qui attend le directeur sportif, Andoni Zubizarreta, dans les tous prochains jours.

Ce dernier, qui a exigé des agents de joueurs qu’ils soumettent eux-mêmes les propositions, doit faire face à certains dossiers chauds. Le premier d’entre-eux concerne Florian Thauvin, qui a clairement manifesté son envie de rester, mais qui n’a, à ce jour, entamé aucune discussion pour prolonger alors qu’il sera libre dans un an. Ce n’est pas le cas de Morgan Sanson, le milieu de terrain marseillais, qui, lui, se serait récemment rapproché de l’agent influent en Premier League, Pini Zahavi.

Zubi a déjà commencé à repérer le marché

Bouna Sarr et Duje Caleta-Car, eux, auraient (déjà) plusieurs clubs intéressés en vue des prochaines semaines. En attendant, et c’est l’Equipe qui l’affirme, Zubizarreta a déjà commencé à prospecter au Portugal et aux Pays-Bas.