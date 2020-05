OM : un ancien dirigeant de l’ASSE aurait dit non à Marseille !

true

Ancien directeur général de l’ASSE (2003-09), Vincent Tong-Cuong aurait refusé le poste de directeur de football de l’OM.

Désireux d’aller chercher un directeur général chargé du football dès le mois d’octobre, l’Olympique de Marseille avait entamé les démarches bien avant le départ d’Andoni Zubizarreta la semaine passée. Ce mardi, « La Provence » nous en dit plus sur l’état du dossier.

D’après le quotidien provençal, l’OM a vraiment démarré sa recherche le mois dernier en mandatant un cabinet de chasseurs de têtes new-yorkais afin de définir le profil du meilleur candidat. Si la dénomination du poste prévoyait bien que la recrue souhaitée soit en interaction avec un directeur sportif, le profil – initialement axé sur le business et le développement à l’international – pourrait évoluer.

Si l’identité des cibles n’est pas connue du quotidien local, il y a déjà un homme, contacté par la boîte américaine, qui a déjà refusé de rejoindre l’Olympique de Marseille : Vincent Tong-Cuong. Ancien membre de la LFP, ex-directeur général de Guingamp et de l’AS Saint-Etienne, celui qui est aujourd’hui membre de la direction commerciale de la société suisse CAA11 n’a pas souhaité tenter l’aventure. Il y a un peu plus d’un an, son nom était évoqué pour prendre la présidence des Girondins de Bordeaux avant que le choix de GACP et King Street ne se porte finalement sur Frédéric Longuépée.