OM : un ancien entraîneur livre la recette pour avoir un grand Dimitri Payet

true

Actuellement se dispute le quart de finale de la Coupe de France entre Lyon et Marseille. En championnat, l’OM s’était imposé 2-1 au Vélodrome, au terme d’un récital de Dimitri Payet, qui avait allumé Rudi Garcia en conférence de presse avant le coup d’envoi puis inscrit les deux buts, dont un après avoir récupérer le ballon sur un tacle dans son propre camp.

Depuis le début de la saison, le Réunionnais marche sur l’eau, remis en confiance par André Villas-Boas. Mais l’ancien coach de l’OM Albert Emon pense aussi que le Portugais a de la poigne et sait imposer ses idées. Ce serait la méthode gagnante pour que Payet donne la pleine mesure de son talent.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Je me souviens que Elie Baup voulait que Payet joue en dix mais ce dernier lui avait dit « Non, ça ne m’intéresse », s’est souvenu Emon sur le plateau du footballclubdemarseille. L’année d’après, Bielsa arrive et lui dit « Tu joues en dix ou tu ne joues pas ». Payet a fait ce qu’on lui a dit et a été extraordinaire. »