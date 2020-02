OM : un ancien félicite Villas-Boas pour une qualité méconnue

true

Marseillais entre 1996 et 2001, Pierre Issa a donné de ses nouvelles dans La Provence du jour. L’ancien grand défenseur sud-africain a été directeur sportif de l’Olympiakos entre 2013 et 2016 et il est désormais conseiller de joueurs. Concernant la saison des Phocéens, il a félicité André Villas-Boas pour avoir su apprivoiser le contexte marseillais.

« Je pense que tout le monde est surpris du travail réalisé par (André) Villas-Boas, mais il ne faut pas oublier que c’est quelqu’un d’intelligent, qui a pas mal navigué, au Portugal, en Angleterre, en Russie… Comme tous les entraîneurs portugais, c’est un gros travailleur. Il a bien su analyser l’environnement marseillais, qui n’est pas facile, et aujourd’hui, les résultats sont là. »

Il est vrai que l’ex-Special Two s’est admirablement fondu dans le panorama marseillais, que ce soit au club ou en dehors. Ses qualités humaines ont séduit les joueurs, son discours franc et honnête a charmé les supporters. Et comme, en plus, les résultats sont là, ça donne une communion totale !