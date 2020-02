OM : un autre chroniqueur voit Villas-Boas et son équipe s’effondrer

true

Depuis le début de l’année, l’OM est moins flamboyant dans le jeu. Certains, comme Gilles Favard, estiment que cette équipe va s’effondrer après avoir eu un rendement optimal lors des six premiers mois de la saison. Geoffrey Garretier, de Canal+, est à peu près de cet avis, même s’il reconnaît un grand mérite à André Villas-Boas.

« Evidemment que Payet ne peut pas faire ce qu’il fait à chaque match. Un but génial sur une inspiration venue d’ailleurs. Faisons la comparaison entre l’OM et le LOSC de la saison dernière. Même nombre de points au même stade de la saison mais ils avaient neuf buts de différence. Neuf buts, c’est l’écart entre Pépé et Benedetto.

« A Lille, il y avait un jeu offensif avéré ; là, il n’y a rien. C’est pauvre, très pauvre ! Mais ça réhausse incroyablement la performance de Marseille. Quarante-neuf points en ayant marqué que 33 buts, c’est fantastique ! Est-ce que ça peut durer encore 14 matches ? J’en suis pas sûr ! »