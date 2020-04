OM : un champion 2010 fixe le moment où tout a basculé pour le club

true

Champion de France 2010 avec l’OM, Laurent Bonnart estime que le club a entamé sa chute après le départ d’Eric Gerets, à l’été 2009.

Il y a une décennie, l’Olympique de Marseille venait de dépoussiérer son palmarès après 17 ans d’attente en remportant la Coupe de la Ligue face à Bordeaux (3-1). Et il s’apprêtait à décrocher son dixième titre de champion de France (neuf pour certains…). L’ère Deschamps s’ouvrait avec panache, l’horizon semblait dégagé.

Mais le beau temps n’a duré qu’un an. Et une fois DD parti en 2012, le club n’a plus rien gagné. Pour Laurent Bonnart, olympien entre 2007 et 2010, la vérité est que les choses avaient déjà commencé à aller mal avec Deschamps. L’ancien latéral assure qu’il n’y a qu’avec Eric Gerets sur le banc et Pape Diouf comme président que l’OM a semblé solide et inarrêtable.

« Notre jeu était brillant, chacun progressait, on s’éclatait, il y avait un cadre, une discipline, a-t-il expliqué à La Provence. Il avait tout : humble, drôle, le club était uni, entre l’équipe, le public, la presse, le coach, le président Pape Diouf, José Anigo, c’est rare. J’ai eu la sensation que ça se cassait la gueule après son départ. J’ai apprécié Gerets sur le plan humain. Et il faisait la paire avec Dominique Cuperly. Un excellent binôme ».