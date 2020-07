OM : un énorme coup de bluff entre Acariès et Boudjellal ?

true

Si Mohamed Ajroudi est toujours aussi confiant à l’idée de racheter l’OM, la présence dans son projet de Louis Acariès et Mourad Boudjellal continue d’intriguer.

Mohamed Ajroudi fait la Une de L’Équipe du jour. En parallèle, le prétendant au rachat de l’OM est mis sous l’éteignoir par un portrait réalisé par La Provence concernant Louis Acariès. Dans celui-ci, il est confirmé que l’intéressé pourrait faire partie du tour de table initié par Ajroudi à un détail près.

Acariès tirerait les ficelles

Alors que Mourad Boudjellal avait cité le nom de l’ancien boxeur comme une idée lors de sa première conférence de presse… il s’agirait plutôt du contraire ! « C’est Acariès qui a réuni tout le monde et non l’inverse. En revanche, difficile de savoir dans quel but », explique une source proche du dossier dans le quotidien régional. Preuve qu’après Ajroudi, le doute est aussi jeté sur le rôle de ses deux lieutenants.