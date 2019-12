true

Débarqué à l’OM à l’été 1975 avec la réputation d’être le nouveau Josip Skoblar, l’Argentin Hector Yazalde a été un flop retentissant. Pourtant, sa veuve a révélé qu’il ne s’était jamais senti aussi bien qu’à Marseille !

On vous parle d’un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître ! En ce temps-là, l’OM a fait comme toujours : il s’est donné beaucoup de mal pour monter au sommet (champion en 1971, doublé en 1972) et il s’est sabordé en un rien de temps. La fin de l’ère Leclerc a précipité le club sur une pente savonneuse qui se terminera par la relégation en 1980.

Mais en 1975, le président Fernand Meric, celui-là même qui a fait venir le duo Jaïzinho-Paulo César, croit réaliser un gros coup en s’assurant les services de l’Argentin Hector Yazalde. Un an plus tôt, l’attaquant argentin a décroché le Soulier d’Or en marquant 46 buts avec le Sporting Portugal. Meric pense tenir le nouveau Skoblar, qui replacera le club au sommet. Erreur. Yazalde sera un flop. Et ce alors que sa veuve a assuré à El Grafico qu’ils ne s’étaient jamais senti aussi bien qu’à Marseille !

« L’étape la plus heureuse de sa carrière ? Quand il a été transféré à l’Olympique. Vivre à Marseille, c’était le paradis. Il y avait toujours des footballeurs argentins à la maison. On mangeait avec Osvaldo Piazza, Raul Noguès, Delio Onnis, Carlos Bianchi… On voyait aussi souvent Carlos Monzon. La première fois que ce dernier est venu, je ne l’oublierai jamais, nous avions dépensé une fortune en huîtres, calamars, fruits de mer. J’avais cuisiné toute la journée. Mais Monzon ne voulait qu’un barbecue. Alors, nous avions couru acheter de la viande. »