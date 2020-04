OM : un nom prestigieux jette l’éponge pour remplacer McCourt

true

Emblématique président du RC Toulon, Mourad Boudjellal n’est pas candidat en cas d’éventuelle vente de l’OM.

Ces derniers jours, la rumeur d’une possible vente de l’Olympique de Marseille a pris du corps. Il faut dire que Frank McCourt a jusqu’à présent beaucoup dépensé – et à pertes – pour peu de résultats dans la Cité phocéenne. Avec l’arrivée de l’anglais Paul Aldridge dans l’organigramme, les rumeurs d’une restructuration poussant à la vente se sont accentuées. Encore plus du fait de la situation compliquée du club vis-à-vis du fair-play financier.

L’OM, trop cher pour Boudjellal

Forcément, c’est vers les supporters les plus illustres de l’OM qu’on se tourne pour savoir s’ils seraient éventuellement intéressés à l’idée de prendre la suite de Frank McCourt. Durant plusieurs années, Mourad Boudjellal a été le truculent président du club de rugby de Toulon. Désormais libéré de ses engagements, l’entrepreneur peut-il se laisser tenter par une ouverture dans le foot, à l’OM un club qu’il adore ?

La « Grande gueule » de « RMC » a répondu à cette rumeur : « L’OM ? Non, c’est un peu cher. Il y a le prix et il y a aussi ce qu’il faut mettre pour combler le déficit. Le mec qui rachète l’OM, je ne vous dis pas ce qu’il mise ! » Plus mesuré dans ses ambitions, Mourad Boudjellal est revanche prêt à racheter le Racing Toulon, tout proche d’être relégué de National 1 à National 2 : « Je crois qu’il est vraiment temps que j’arrive », a-t-il lâché.