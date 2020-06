OM : un pas de plus franchi pour l’arrivée de Pickeu à Marseille ?

true

Favori pour prendre la succession d’Andoni Zubizarreta à l’OM, Olivier Pickeu ne devrait pas signer à l’AS Monaco. Le champ est donc encore d’autant plus libre.

Olivier Pickeu à l’OM, c’est une affaire qui pourrait rouler. On le sait, l’ancien directeur sportif du SCO d’Angers a déjà discuté de son avenir avec certains dirigeants du club phocéen ces derniers jours.

Catalogué comme favori à la succession d’Andoni Zubizarreta pour embrasser le poste très à la mode de « head of football », l’ancien attaquant aimerait simplement avoir un contact plus directe avec Jacques-Henri Eyraud pour organiser sa venue à l’OM. En attendant ce possible rapprochement, il semblerait que l’OM soit débarassé de la concurrence de l’AS Monaco dans ce dossier.

L’AS Monaco lâche Pickeu pour Mitchell

L’Équipe, dans son édition du jour, explique que le club de la Principauté, intéressé par le profil de Pickeu, est sur le point de nommer à la tête de sa direction sportive Paul Mitchell, en poste à Leipzig et actuel directeur de la stratégie du groupe Red Bull. Il reste désormais à finaliser les discussions et à ce que l’Anglais se libère de son contrat avec le géant autrichien. Ces dernières heures, ce « détail » n’apparaissait pas aux yeux des dirigeants monégasques comme un obstacle majeur.