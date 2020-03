OM : un problème pourrait plomber Villas-Boas à la reprise

true

La saison à rallonge imposée par le coronavirus pourrait impacter les joueurs de l’OM au point de vue de leur condition physique.

À l’instant T, personne ne sait quand la saison en cours va reprendre et encore moins quand elle s’achèvera. Le report de l’Euro en 2021 a tout de même rassuré les clubs de Ligue 1 sur la capacité à aménager des dates pour boucler l’actuel exercice, qui en est resté à la 29e journée (sauf RCSA – PSG).

L’OM, comme tous la plupart des autres clubs de Ligue 1, a suspendu ses entraînements… jusqu’au 2 avril. Le confinement a eu raison de la volonté d’André Villas-Boas de maintenir son groupe en alerte. Maintenant, il serait judicieux que les joueurs marseillais profitent de leur « temps libre » pour se maintenir en forme d’un point de vue physique. Si ce n’est pas le cas, l’OM risque d’être en difficulté si le championnat reprend.

Un programme pour occuper vos journées 🤓📺⁰⁰ Lives d’anciens matchs, documentaires et beaucoup d’autres contenus avec #StayAthOMe 🔵⚪ pic.twitter.com/UxQ4evVsqs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 18, 2020

« Ceux qui n’auront rien fait devront refaire une préparation, explique dans La Provence l’ancien préparateur physique de l’OM Christophe Manouvrier. Ceux qui ont du matériel chez eux ou qui travaillent avec un préparateur ne seront pas trop décalés. Mais, plus ça va durer, plus les joueurs seront déconditionnés. Et là, ce sera vraiment problématique. » « Il faudra autant de temps de préparation que ce qu’aura duré l’arrêt », conclut l’ancien coach olympien Roger Propos. Pour l’heure, le championnat est suspendu jusqu’au 15 avril.