OM : Zubizarreta parti, Villas-Boas en réflexion… Un taulier du vestiaire accuse durement le coup

Le départ d’Andoni Zubizarreta n’est pas bien vécu par les joueurs de l’OM, qui s’inquiètent de la suite, et notamment de celui à venir d’André Villas-Boas.

L’OM a vécu un séisme jeudi soir. Andoni Zubizarreta parti, les supporters du club phocéen craignent désormais qu’André Villas-Boas lui emboît le pas. Pour l’heure, ce n’est pas encore le cas mais le technicien portugais est évidemment déçu de voir partir un allié pour le futur.

« Villas-Boas espérait que le projet de nomination d’un directeur général du football soit remis en cause avec la bonne saison actuelle et la qualification en Ligue des champions », décrypte un proche du staff d’AVB chez RMC Sport. Depuis, la tension n’est pas retombée à Marseille. La radio sportive affirme même que les joueurs marseillais sont très inquiets quant à l’avenir, eux qui voyaient la vie en rose avec leur coach bien aimé.

Payet touché par la situation

« Ils sont conscients de la situation économique du club, mais on ne peut pas reprocher aux joueurs d’avoir de l’ambition, confie un intime du vestiaire. Ils ont le sentiment d’avoir beaucoup donné, et qu’il y avait encore de belles choses à faire avec cet entraîneur et avec cette Ligue des champions. Ils sentent que le coach risque de partir, et ils ont du mal à l’accepter, c’est logique. » Dimitri Payet serait particulièrement touché par la situation, lui qui s’est toujours rangé derrière les prises de position de Villas-Boas quant à l’avenir.