OM : une nouvelle offre de rachat du club sur la table ?

Après la piste du fortuné saoudien Al-Walid ben Talal, un éventuel repreneur de l’OM aurait formulé une offre à Frank McCourt. Celle-ci proviendrait d’Azerbaïdjan.

L’OM n’avait pas forcément besoin de cela. Déjà empêtré dans des négociations douloureuses avec André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta depuis plus d’une semaine, Jacques-Henri Eyraud va sans doute devoir reprendre la plume pour communiquer sur les rumeurs de vente du club. Depuis quelques semaines, celle-ci ne cesse en effet de faire parler.

Alors que le nom d’Al-Walid ben Talal revient avec insistance, le Bostonien aurait maintenant reçu une autre offre venue d’Azerbaïdjan, et plus particulièrement de l’homme d’affaires azéri Nasib Piriyev ! « Une personne qui vie du pétrole au Kazakhstan, il aurait monté une banque d’affaire à Londres. Il veut aller dans le foot et il étudie la possibilité de racheter l’OM. Ils ont fait une offre via des avocats londoniens et ils ont eu un retour négatif des avocats de Frank McCourt… Il aurait jeté l’éponge », assure le journaliste Thibaud Vézirian, bien informé sur ce dossier de rachat depuis le début de l’affaire.

Piriyev, pas d’offre mais un réel intérêt pour l’OM ?

Sacha Tavolieri a toutefois démenti cette information. « C’est faux pour l’info Nasib Piriyev. Attention, je ne démens pas le rachat ni la volonté de certains investisseurs d’acquérir l’OM. Je déments le fait qu’un banquier azéri ait transmis une offre en début de semaine (…) Si j’écris que c’est faux, c’est que j’ai obtenu un démenti sur une offre début de semaine de Piryev », a glissé le journaliste de RMC Sport sur Twitter. Problème : la rumeur est déjà bel et bien lancée.