OM : une rencontre avec Eyraud et McCourt ? Pickeu sort du silence !

true

Sur le site du Phocéen, Olivier Pickeu (libre, 50 ans) a démenti un entretien avec les dirigeants de l’OM Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt.

La rumeur d’une rencontre au sommet à l’OM entre Olivier Pickeu, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt a fait long feu. Non, les dirigeants olympiens n’ont pas prévu d’auditionner l’ancien directeur général du SCO Angers pour le poste de « Head of football ». Du moins pas ce vendredi.

Contacté par le Phocéen, Olivier Pickeu a démenti cette rumeur lancée hier dans « L’Equipe du Soir » : « Je n’ai aucun rendez-vous avec le président de l’OM. Je ne sais pas pourquoi on colporte ce genre d’information ».

Pour autant, selon les informations du site internet marseillais, la piste Pickeu n’est pas refermée. En quête d’un remplaçant avec prérogatives élargies à Andoni Zubizarreta, l’OM n’entend pas se presser. « Il est fort possible que l’OM joue la montre dans ce dossier, en attendant les décisions du fair-play financier concernant le club olympien », ajoute le site provençal.