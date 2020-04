OM : une vente du club par Frank McCourt fermement démentie

true

Selon un journaliste proche du club, le propriétaire américain de l’OM Frank McCourt n’a aucune intention de céder cet effectif à moyen terme.

Cela fait déjà plusieurs mois que la rumeur d’une vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt revient à intervalles réguliers. Le club serait trop déficitaire, les affaires de l’Américain dans le rouge. Mais selon le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, tout cela ne serait que pure spéculation.

« Il n’y a aucune théorie de vente dans les tuyaux, dans les dossiers de l’OM, dans le bureau de Franck McCourt… il n’y a aucune hypothèse de vente de l’OM, c’est complètement bidon. Franck McCourt n’a pas terminé son travail à l’OM. »

« Il y a eu des mauvais choix, certes, mais il y a eu aussi beaucoup d’investissements, avec plus de 250 millions d’euros investis dans l’OM, donc les seuls espoirs pour l’OM c’est de se qualifier la saison prochaine en Ligue des Champions, la jouer et la jouer l’année suivante aussi. Il faut arrêter de paniquer les gens, en cas de qualification pour la C1 et en cas d’une belle vente, l’OM pourra repartir, non pas tranquillement, mais plus sereinement en tout cas. »