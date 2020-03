OM : Valentin Rongier se prépare déjà à une fin de saison marathon

true

Prêt à disputer 10 journées de championnat en un mois, Valentin Rongier (OM) est paré à toutes éventualités avec le calendrier post-coronavirus.

A l’instar de la quasi-totalité de l’effectif de l’OM, Valentin Rongier est prêt à tout pour finir la saison 2019-2020, suspendu pour endiguer la pandémie de coronavirus. Conscient qu’il faudra sans doute imaginer un calendrier de fortune, compliqué pour les organismes, le milieu de terrain phocéen se prépare déjà mentalement à disputer ce marathon.

Dans un entretien à Olivier Tallaron pour les réseaux sociaux de « Canal+ », l’ancien capitaine du FC Nantes a été très clair : il est prêt à jouer tous les trois jours s’il le faut pour permettre à ce championnat de se finir normalement.

« De toute façon, il faut faire des concessions. On fait face à un truc assez exceptionnel. Il faut montrer de la solidarité avec tout le monde et le foot est secondaire. Donc si on nous demande de jouer tous les trois jours, c’est notre métier, on l’a déjà fait en janvier et février, on n’aura pas le choix », a expliqué Valentin Rongier.