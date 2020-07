OM : Villas-Boas a déjà oublié la défaite en amical grâce à l’ASSE

true

Même si s’incliner face une formation du championnat slovaque n’est pas du meilleur effet, le coach de l’OM André Villas-Boas reste philosophe.

Ce samedi soir, l’OM n’a pas enchaîné de la meilleure manière sa préparation pour la saison à venir. Décevants face à la modeste formation du FC Dac, notamment en première période, les hommes d’André Villas-Boas ont encore du boulot.

Dans des propos relayés par la Provence, le coach marseillais n’a pas manqué de relever la première période ratée de ses hommes, mais préfère se concentrer sur d’autres priorités. « On a raté la première mi-temps où l’on a encaissé deux buts trop vite. On a perdu sur l’aspect émotionnel. On a très bien joué en deuxième où l’on peut renverser le match. L’objectif physique est réussi, pas l’objectif résultat. »

Villas-Boas se veut très clair, l’unique priorité est d’arriver fin prêt au moment du redémarrage de la saison face à l’ASSE. « On continue notre préparation. On est toujours un peu déçu par la défaite, mais ça n’a pas de grande importance au final. Il ne faut pas donner de grande importance à la victoire ni à la défaite au cours de la présaison. Le match contre Saint-Etienne est le plus important. »