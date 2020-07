OM : Villas-Boas, ambition validée !

true

André Villas-Boas espère hisser l’OM en 8e de finale de Ligue des champions en 2020-21. Une ambition légitime selon Johan Micoud.

Après avoir mené l’OM à la 2e place de la L1, André Villas-Boas a expliqué hier qu’il espèrait atteindre les 8es de finale de Ligue des champions cette saison. « La Ligue Europa, c’est la punition des perdants », a soutenu le Portugais.

Un discours plein d’ambition, voire trop, pour certains, qui estiment que l’OM, après avoir perdu ses six matches de poules lors de sa dernière campagne de C1, il y a sept ans, risque fort de ne pas avoir suffisamment de moyens. Des doutes qui ne sont cependant pas partagés par Johan Micoud.

Payet peut faire mal en C1 selon Micoud

« Par rapport à ce que j’ai vu la saison dernière, Villas-Boas a très bien géré son groupe, a soutenu l’ancien bordelais dans L’Equipe du Soir. Il a apporté une âme, il a une vraie ambition et je pense que c’est largement jouable. »

Et à Micoud d’ajouter : « Le jeu de l’OM a été critiqué mais il y a un vrai groupe, un vrai effectif, qui est capable de rivaliser. Et des joueurs comme Payet et Thauvin sont plus mâtures aujourd’hui. Payet a déjà montré qu’il pouvait être décisif dans des matches de très haut niveau, comme avec l’équipe de France lors du dernier Euro. »