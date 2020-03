OM : Villas-Boas face à la presse, ce qu’il faut en retenir

true

Le groupe pour Amiens

« Sakai a fait deux entrainements complets, il sera dans le groupe. Payet fera l’entrainement demain, il reste bien pour le match, on décidera demain. Thauvin c’est 50/50 pour qu’il soit sur le banc, on verra ensuite si on lui donne quelques minutes. »

Amiens

« Cette équipe a fait 4-4 contre le Paris Saint-Germain et 2-2 contre Monaco. Elle a aussi enchaîné quelques défaites mais ils sont très bons. »

Thauvin

« A partir de février, j’ai voulu avoir plus de contrôle sur sa réintégration. Ca fait plaisir de le voir de nouveau avec nous. Il arrivera à 100% au bon moment pour le sprint final. «

Des problèmes défensifs ?

« Ca arrive, Liverpool a bien perdu trois matchs d’un coup ! Notre organisation défensive reste solide, mais nos adversaires ont été bons aussi. Je ne suis pas inquiet sur ça. »

Le coronavirus

« Les Italiens et les Chinois ont été très actifs sur cette question-là. J’ai apprécié, la santé reste le plus important. Si ça arrive, on devra agir aussi comme eux. On fait attention, j’espère que ça passera. »