OM : Villas-Boas n’échange plus qu’avec 3 joueurs 

true

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas est resté en Provence pendant la période de confinement due au coronavirus et vit plutôt bien la situation.



L’OM n’a pas perdu de temps. En pleine période de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus, le club phocéen est rapidement passé au chômage partiel. Conformément à la loi, le club phocéen ne versera à ses joueurs que 70% de leurs émoluments bruts. L’État prendra ensuite à sa charge cette rémunération, qu’il reverse à l’entreprise, jusqu’à un plafond de 4,5 SMIC (5 400 € net). À l’arrivée, les joueurs toucheront ainsi 84% de leur salaire.

André Villas-Boas, tout comme les dirigeants de l’OM, n’échappe pas à la règle. Cela ne l’empêche pas d’être totalement inactif pour autant. Alors que les joueurs suivent un programme basé sur une reprise de l’entraînement le 2 avril – même si personne n’y croit – L’Équipe explique que le technicien portugais est resté chez lui, près d’Aix-en-Provence, où il vit avec sa femme et ses trois enfants.

Le « Special Two » leur fait l’école, et parle régulièrement à ses trois capitaines Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin. Histoire de savoir comment ces trois-là vivent leur situation, confinés eux aussi à leur domicile en famille.