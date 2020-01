OM : Villas-Boas pardonne tout à Pelé et savoure son astuce gagnante aux tirs au but

true

En s’imposant aux tirs au but face à une formation de cinquième division, l’OM a évité « une humiliation » de l’aveu même d’André Villas-Boas. Le coach portugais, après la rencontre, affichait surtout du soulagement de s’être sorti d’un match « un peu bizarre ». « Dans tes pires rêves, tu n’as pas besoin de souffrir de cette façon. C’était difficile d’appliquer notre style de jeu sur cette surface », a estimé AVB.

Il faut dire que l’OM s’est singulièrement compliqué la vie en encaissant un but gag pour lequel Villas-Boas semble déjà avoir pardonné à son gardien. « On a pris ce but après 20 secondes qui était un désastre, ce n’est pas un manque de concentration, c’est une passe ratée et un dégagement raté. La passe de Bouna (Sarr) est ralentie par le vent et quand Yo (Pelé) a le ballon, il a la pression de l’avant-centre. Dans la vie, ça arrive une fois, c’était la première fois pour Yo. »

Villas-Boas a, il est vrai, de bonnes raisons de remercier un Pelé décisif par la suite pendant les tirs au but. Tout en savourant le bon travail de préparation des penaltys qui a visiblement été payant. « Yo a été incroyable à ce moment-là. On avait une liste des pénalties que Trélissac avait fait, on avait eu des informations qu’on a utilisées, mais Yo a été décisif. Il l’avait déjà été à Metz et aujourd’hui deux fois, c’était important ».