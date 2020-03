OM : Villas-Boas partisan d’une solution radicale pour la fin de saison

true

André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM, a donné sa vision des choses concernant la reprise de la Ligue 1 fortement impactée par l’épidémie de Coronavirus.

Comme la majorité des championnats dans le monde, la Ligue 1 n’a pas pu résister à l’épidémie de coronavirus. Le championnat français s’est arrêté pour une durée indéterminée. Ce qui ne fait pas les affaires des clubs à la fête comme l’OM.

Le club olympien voit en effet l’incertitude poindre concernant la fin de saison. Un scénario cruel alors que la Ligue des champions tend les bras aux hommes d’André Villas-Boas. Ce qui explique pourquoi le coach portugais souhaite à tout prix que la saison se termine, quitte à utiliser une solution radicale.

A l’image du président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère, le coach portugais a en effet confié à RMC être partisan d’une fin de saison à la fin de l’année civile. « Tous les clubs se trouvent dans une situation économique catastrophique. C’est très difficile pour tout le monde. On commence à penser que le plus viable serait de finir la saison en décembre. Puis enchaîner sur 2021 avec un calendrier civil, comme ça, on arriverait en 2022, pour la coupe du Monde au Qatar, à la fin du championnat. » Une solution qui semble réunir de plus en plus de partisans, mais demandera beaucoup d’aménagement. De quoi freiner les différents organisateurs des compétitions ?