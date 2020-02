OM : Villas-Boas pousse Payet dans les bras de Deschamps 

true

Christophe Dugarry a eu le nez creux. Il y a peu, le champion du monde 98 a qualifié Dimitri Payet de « génie du football », provoquant l’ire de Daniel Riolo. Samedi, le milieu offensif de l’OM lui a donné raison en offrant la victoire devant le Toulouse FC d’un nouveau bijou en lucarne (1-0). Déjà décisif mercredi à Saint-Étienne (2-0), Payet est redevenu le leader offensif attendu par tout Marseille.

« Aujourd’hui, on avait besoin d’un moment de génie, et c’est arrivé à Payet, s’est félicité André Villas-Boas après la rencontre en conférence de presse. Il fait des choses décisives et incroyables pour nous. » L’entraîneur de l’OM est assez expérimenté au plus haut niveau pour savoir que Payet est proche de retrouver l’équipe de France pour les prochaines rencontres de mars.

« Il y a des blessures sur les postes offensifs… »

Selon lui, Didier Deschamps aurait tout interêt à se pencher sur son cas. « Après, la qualité de l’équipe de France est brutale, les options sont monstrueuses, c’est à Didier de prendre la décision, a poursuivi AVB. À ce niveau, et il le reconnaîtra lui-même, Dimitri réalise l’une de ses meilleures saisons, comme Steve. S’ils ont été appelés par le passé, ils peuvent être appelés à nouveau. Mandanda, on en est sûrs, Dimitri pas encore. Il y a des blessures sur les postes offensifs, cela peut lui offrir des chances. »