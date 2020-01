OM : Villas-Boas programmé pour partir en juin prochain ?

true

La polémique générée par l’arrivée de Paul Aldridge aux côtés de Jacques-Henri Eyraud n’en finit pas de gonfler. Surtout depuis qu’André Villas-Boas a mis un coup de pression à sa hiérarchie en lui rappelant que son destin était lié à celui du directeur sportif, Andoni Zubizarreta, sur la sellette.

Pour le journaliste de L’Equipe Nabil Djellit, il ne serait pas étonnant que le Portugais parte en juin… « Si je me mets à la place de Villas-Boas, l’été prochain, je ne reste pas. Déjà, on sait que c’est quelqu’un d’atypique et d’imprévisible. »

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Ensuite, il n’y a pas d’argent à l’OM. Il devra vendre. Il arrive à tirer la quintessence de son groupe, mais l’année prochaine s’il y a la Ligue des champions, il faudra améliorer significativement l’équipe et recruter des joueurs forts à toutes les lignes. Il a plus de risques à continuer avec l’OM. S’il s’arrête en qualifiant l’OM en Ligue des champions, il part comme un héros. »