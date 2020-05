OM : Villas-Boas reçoit le soutien d’un entraîneur français

false

En recherche de banc de touche, l’entraîneur Antoine Kombouaré est revenu sur la sitiuation d’André Villas-Boas à l’OM. Et il comprend sa position.

Il était hier l’invité de la radio RTL. Et a nécessairement évoqué l’actualité de la Ligue 1, marquée, entre autres, par celle de l’OM et de son entraîneur André Villas-Boas. Lui, c’est Antoine Kombouaré, en recherche de banc de touche, et qui ne s’est guère fait attendre pour dire ce qu’il pensait de l’attitude du technicien portugais à Marseille.

Ainsi, « AVB est le meilleur entraîneur de la saison. Vu la qualité de l’effectif de Marseille par rapport à Lyon, Lille ou Rennes… aujourd’hui, il doit se demander ce qu’il fait là. Il a raison de défendre ses intérêts. » On est dés lors très, très loin du sentiment donné par l’ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco, sur le même Villas-Boas.

La confrérie des entraîneurs, ce n’est pas un vain mot.