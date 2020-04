OM : Villas-Boas sème un premier indice sur son avenir

true

Lié à l’OM jusqu’en juin 2021, André Villas-Boas n’a aucune intention de revenir en Angleterre, où il n’a pas connu que des expériences joyeuses dans le passé.

La crise sanitaire frappe l’OM au porte-feuille. Jacques-Henri Eyraud travaille d’ailleurs d’arrache-pied pour réduire les salaires des joueurs mais n’a pas encore trouvé de terrain d’entente avec certains cadres du vestiaire. En attendant, il faudra peut-être aussi s’asseoir autour d’une table après la crise pour discuter de l’avenir d’André Villas-Boas.

Si l’entraîneur de l’OM a déjà lié son futur à celui de son directeur sportif Andoni Zubizarreta, son contrat arrive à échéance en juin 2021 et il n’est pas sûr de rester sans qualification en Ligue des champions. Rien n’est donc encore bouclé à l’avance dans ce dossier épineux, si ce n’est que le « Special Two » n’entend pas revenir en Angleterre à l’avenir.

« Je ne retournerais pas en Premier League »

« Je ne retournerais pas en Premier League, a expliqué AVB dans une interview accordée à la la radio portugaise Radio Renascença et relayée par le journaliste de RMC Sport Nicolas Vilas. C’est le championnat avec les plus d’investissements, les meilleurs joueurs et équipes, mais j’aime être dans une ligue qui comprend la philosophie de jeu de façon différente. »