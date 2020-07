OM : Villas-Boas, ses objectifs, la Champions League… Alvaro se confie

true

Le défenseur espagnol, qui a enfin paraphé son contrat de trois ans avec l’OM, se montre ambitieux pour la saison 2020/21.

Durant la semaine, Alvaro Gonzalez a enfin signé son contrat de trois ans avec l’Olympique de Marseille. Prêté l’été dernier par Villarreal avec option d’achat, le défenseur espagnol savait qu’il allait rester mais les choses ont mis du temps à se faire en raison de l’instabilité phocéenne. Mais maintenant que c’est fait, il a pu dire son bonheur sur le site officiel mais également faire partager sa vision du futur.

« On a les mêmes joueurs que l’année dernière. On se connaît tous très bien. C’est important pour l’équipe. La continuité, c’est aussi André Villas-Boas. C’est le « boss » de ce projet, il nous aide à remplir nos objectifs. Il est essentiel à notre succès. Nous sommes impatients de débuter la nouvelle saison. Et c’est une joie immense de jouer la Ligue des champions. »

« Mes objectifs personnels ? Ce sont les mêmes que les objectifs du club : enchaîner les bons résultats en championnat et nous qualifier encore pour la Ligue des champions. Et puis aller le plus loin possible en C1. C’est le rêve pour tout joueur, cette compétition. Je suis impatient d’y faire mes débuts. Nous serons ambitieux et nous ferons tout pour donner du plaisir aux fans de l’OM. Nous avons un effectif capable de rivaliser avec les plus grandes équipes. »