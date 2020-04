OM : Waddle a retrouvé sa coupe mulet pendant le confinement !

true

Dans un message teinté d’humour, la légende de l’OM Chris Waddle s’affiche avec son ancienne coupe, elle aussi légendaire, d’il y a trente ans…

Comme le temps passe. 30 ans déjà que Chris Waddle affolait tous les défenseurs qui croisaient la route de l’OM. De l’Anglais, on se souvient surtout de ses dribbles chaloupés, d’un récital contre le Milan AC en C1, de son talent fou, son génie, mais aussi de sa coupe mulet, passée à la postérité.

🔵⚪ L’ancien ailier de l’OM a ressorti sa célèbre coupe mulet pour rappeler les consignes face au covid-19https://t.co/F6TKnv0QIh — RMC Sport (@RMCsport) April 12, 2020



Une coupe que l’ancien ailier a remise au goût du jour le temps d’une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit, avec un maillot vintage de Cagliari, donner ses conseils bienveillants sur le confinement et plaisanter sur ses effets…

« Salut à tous, j’espère que vous respectez les règles du confinement. Moi c’est ce que je fais et regardez ce qui est arrivé !! Restez chez vous, sauvez des vies », explique-t-il, en évoquant sa coupe mulet, qu’il doit de toute évidence à quelques rajouts. De mauvais goût of course !