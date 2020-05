OM : Zubizarreta, Diouf… La déclaration d’amour enflammée de Villas-Boas

true

Dans un long message, en français, André Villas-Boas s’est fendu de remerciements émouvants après la belle saison de l’OM, finalement deuxième de Ligue 1.

S’il s’était déjà exprimé pour saluer la décision « logique » de mettre fin la saison 2019-20 suite à la pandémie de coronavirus, André Villas-Boas n’avait en revanche pas encore évoqué le sportif et la deuxième place offerte sur un plateau à l’Olympique de Marseille. Sur Instagram, depuis son confinement au Portugal, le « Special Two » a réparé l’anomalie… Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il sait y faire avec le peuple marseillais.

« Que dire ? Quels mots choisir ? Par où commencer ?⁣⁣ Quel exploit extraordinaire ! ⁣⁣ Tant de moments de joies, tant d’explosions de sentiments! Résumer cette saison entre éclat et moments d’exceptions est trop facile car il en a été ainsi pendant plusieurs matchs consécutifs. Ce qui a marqué et marque souvent les équipes de choix, c’est la capacité de se réinventer face à l’adversité, que ce soit quand elle touche le fond où quand les rêves nous échappent à la porte. Nous étions un groupe ! Nous étions une équipe. Nous savions être cohérents et avoir le bon mot et la bonne réaction les uns envers les autres»⁣, a-t-il d’abord lâché avant des remerciements plus personnels.

La dédicace à Pape Diouf

Saluant le travail de ses joueurs, de son staff, du personnel du club, de ses dirigeants Frank McCourt et Jacques Henri-Eyraud, « AVB » a également mis en exergue le rôle d’Andoni Zubizarreta, oublié du discours de ses patrons sur le site officiel du club :« À Andoni Zubizarreta et Albert Valentin qui m’ont amené dans cette merveilleuse ville de Marseille et m’ont permis de connaître la force du Vélodrome et la passion unique de ses habitants ». ⁣⁣Pour conclure en cette période difficile de crise sanitaire, André Villas-Boas a même eu une pensée pour le regretté Pape Diouf : «Dans cette sensation et ce désir d’éclater de joie, nous sommes appelés à la raison qui nous alerte du triste moment que nous vivons. Nous échangerions toutes les victoires et tous les trophées pour chacune des vies perdues (…) Je voudrais terminer en dédiant cette deuxième place à l’ancien président marseillais Pape Diouf».