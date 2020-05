OM : Zubizarreta va quitter Marseille, Villas-Boas devrait suivre !

true

Coup de tonnerre à l’OM : selon L’Equipe, Andoni Zubizarreta va quitter le navire marseillais. Il devrait être imité par André Villas-Boas.

L’édifice marseillais serait-il en train de s’écrouler suite à la discussion intervenue mercredi entre Jacques-Henri Eyraud (président délégué) et André Villas-Boas (entraîneur) concernant le projet de l’OM pour 2020-21. Comme l’a expliqué « L’Equipe » et « La Provence », les discussions avaient abouti sur de sévères désaccords entre le sportif et le financier concernant les contours de l’effectif à venir et le Portugais était rentré chez lui, à Porto, pour réfléchir à la suite.

Si du côté des supporters phocéens l’inquiétude était déjà grande de voir le « Special Two » claquer la porte à un an du terme de son contrat, ces craintes vont devenir un peu plus légitime avec l’information dévoilée il y a quelques minutes par « L’Equipe » : Andoni Zubizarreta (directeur sportif), à l’origine de la venue d’AVB l’été dernier, devrait quitter le club à un an du terme de son contrat.

Comme André Villas-Boas l’a toujours dit et répété (encore dernièrement sur « RMC »), l’entraîneur de l’OM a lié son avenir à Zubi. Un départ de l’Espagnol est un autre mauvais signal en direction du coach. Ça sent la fin …