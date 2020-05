OM : Zubizarreta, Villas-Boas, Eyraud…Pierre Ménès entre dans le débat

false

Le consultant de Canal Plus, Pierre Ménès, n’a pas tardé à réagir au départ de l’OM du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Avec des propos chocs.

C’est un coup de tonnerre, un de plus, qui s’est abattu sur l’OM hier soir. Avec, comme vous le savez, le départ du directeur sportif, Andoni Zubizarreta, officialisé par le club phocéen. LA question qui se pose est désormais de savoir si l’entraîneur, André Villas-Boas, proche de l’Espagnol, va lui-aussi tirer sa révérence et aller voir ailleurs.

En attendant, et pas plus tard qu’il y a quelques minutes, Pierre Ménès, le consultant de Canal Plus, a tenu à réagir sur l’actualité olympienne. Avec fermeté et non sans rappeler une possible vente de l’OM à la quelle il ne croit cependant pas. « Ou alors il fait la place nette à un repreneur. Je dis ça je n’y crois même pas moi même . Tout ceci est consternant. »

On attend désormais de savoir si le départ d’AVB sera officialisé dans les prochaines heures.