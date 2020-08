PSG : L’exemple à suivre pour Neymar et Mbappé, c’est… l’OM !

true

Selon Jérôme Alonzo, la défaite du PSG hier en finale de C1 peut lui servir, à l’image de celle perdue par l’OM à Bari contre l’Etoile Rouge…

Non, le PSG n’est pas devenu champion d’Europe hier soir. Après une bonne première mi-temps, ses stars se sont éteintes et un but de Coman a offert au Bayern Munich son 6e sacre européen. Mais selon Jérôme Alonzo, c’est le métier qui rentre, dira-t-on ! L’expérience devrait en tout cas être bénéfique aux Parisiens selon l’ancien portier.

Alonzo : « C’est le début de quelque chose »

« Je pense que c’est le début de quelque chose, a soutenu Alonzo hier sur La Chaîne L’Equipe. Le plafond de verre est brisé. Des joueurs se sont révélés. C’est le début de quelque chose qui peut être très très bon. L’OM avant de gagner à Munich, il y avait eu Bari, il y avait eu la main de Vata contre Benfica. Il faut apprendre à perdre avant de gagner. Pour gagner, il faut être efficace et Paris ne l’a pas été. »

Dave Appadoo, de France Football, est allé plus loin dans cette comparaison avec l’OM. « Avant 93, deux ans plus tôt, l’OM avait été frustré contre l’Etoile Rouge. C’est dur de gagner une première finale. Ce n’est plus arrivé depuis Dortmund en 97. Les Parisiens vont avoir envie d’y retourner. »