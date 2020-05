PSG, OM : pourquoi Neymar a fait encore plus fort que Payet cette saison

true

Selon Jérôme Alonzo, Neymar (PSG) mériterait le titre de meilleur joueur de la saison de L1 devant Dimitri Payet (OM).

Dans l’émission L’Equipe du Soir, hier, Jérôme Alonzo était invité à nommer le meilleur joueur de L1. Et l’ancien portier du PSG et de l’OM a longuement hésité entre Neymar et Dimitri Payet avant de trancher en faveur du Brésilien. « Payet a eu beaucoup d’influence dans son club, sur le classement de l’OM, alors que le PSG aurait sans doute fini champion même sans Neymar, mais je me prononce quand même pour Neymar, a expliqué Alonzo.

Avant d’ajouter : « Cette saison, il a bien fait jouer les autres. Il n’a pas été égoïste. Je n’aurais pas imaginé une telle saison de sa part. Il m’a un peu bluffé. Il était au service de l’équipe, il a été décisif dans les grands matches. On a retrouvé le grand Neymar de Barcelone. »