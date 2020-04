RC Lens, OM : ce que Gervais Martel retient encore de Pape Diouf

true

Gervais Martel, l’ancien président du RC Lens, est revenu sur l’homme qu’était Pape Diouf, ex-président de l’OM récemment décédé.

Comme d’autres, tant d’autres, il a tenu depuis son décès à lui rendre hommage. On parle ici du départ de Pape Diouf, ancien président de l’OM, qui a succombé à la suite de l’épidémie du coronavirus. Lui-aussi patron de club, mais du RC Lens, Gervais Martel a rapporté une anecdote afin de souligner quel homme était Pape Diouf. Un souvenir ancré dans la mémoire de l’ancien dirigeant nordiste.

« Pape n’a pas essayé de profiter de la situation »

Des propos retranscrits par lensois.com. « Quand on est malheureusement descendus en D2, en 2008, Pape a été un des rares, avec Jean-Michel Aulas, à avoir été correct dans une discussion pour un joueur, en l’occurrence Vitorino Hilton. Pape n’a pas essayé de profiter de la situation. Je me revois en train de discuter du prix avec lui. À l’époque, je demandais une somme conséquente : entre 5 et 6 millions d’euros. Il a commencé à rigoler et m’a dit : « Gervais, tu ne changeras jamais ! » En vérité, je savais que j’en voulais plutôt 3 ou 4. On s’est mis d’accord sur 3,5 millions d’euros. »