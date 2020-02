Résultat Ligue 1 : Benedetto et l’OM ramènent un succès précieux de Nîmes (3-2)

false

Les Marseillais étaient pourtant mal partis dans ce derby du Sud de la France. A peine cinq minutes de jeu et Ferhat a profité d’une frappe de Roux repoussée par Mandanda pour ouvrir la marque (5e). Mais Dario Benedetto a rapidement enfilé le costume de sauveur pour remettre les siens sur les rails. Idéalement servi par Sarr, l’Argentin a d’abord égalisé (10e).

Sur un ballon en profondeur de Payet, Benedetto a ensuite pu donner l’avantage aux Phocéens d’une subtile balle piquée (36e). Enfin, malgré des tentatives nimoises et un grand Mandanda, l’Argentin a fini par inscrire le but du break d’une jolie demi-volée du gauche (69e). Un but d’autant plus important que Deaux a réduit la marque dans les arrêts de jeu (90+3e). Les hommes de Villas-Boas prennent donc, avec cette victoire, un peu plus le large dans la course à la deuxième place.