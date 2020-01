Résultat Ligue 1 : l’OM arrache le choc sur la pelouse du Stade Rennais (1-0)

false

L’OM, grâce à un but en fin de match, a réussi à ramener une victoire capitale de son déplacement sur la pelouse du Stade Rennais (1-0).

Dans la course pour une place sur le podium, c’est un succès capital que l’OM vient d’obtenir à Rennes. Il aura fallu attendre les dernières minutes pour que Strootman, à l’affût sur un coup franc de Payet qui a tapé le poteau, ne glisse le ballon au fond des filets (1-0, 84e).

Un but plutôt heureux pour des Marseillais bougés par Rennes en deuxième période. Avec Bourigeaud par trois reprises, Mandanda avait déjà été inquiété en première période, Raphinha a loupé de peu le cadre après la pause (67e). Mais l’OM aurait aussi pu prendre l’avantage bien plus tôt si la frappe d’Alvaro, au point de penalty, n’avait pas heurté le poteau (28e). Au final, les hommes de Villas-Boas ont tout de même réussi à arracher un succès qui conforte plus que jamais la deuxième place des Phocéens.