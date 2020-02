Résultat Ligue 1 : LOSC 1-2 OM (terminé)

true

Mené au score en début de seconde période, l’OM a renversé la vapeur en deux minutes face au LOSC et conforte sa 2e place du classement.

C’est terminé au stade Pierre-Mauroy, où l’Olympique de Marseille vient de réaliser un très gros coup dans la course à la Champions League. Non seulement les Phocéens se sont imposés chez le 4e, le reléguant à douze longueurs, mais ils comptent aussi onze points d’avance sur leur plus proche poursuivant, le Stade Rennais, battu à Reims (0-1) cet après-midi.

Et tout cela après avoir été mené dès le début de la deuxième période (Osimhen, 51e), avoir encaissé un deuxième but par Loïc Rémy (57e) refusé pour un hors jeu limite d’Osimhen au départ de l’action et avoir manqué un pénalty par Valentin Rongier (58e) !

⏱ 90+5 #LOSCOM 1⃣-2⃣ ⚡️ RENVERSANTS ! 😍 Nos Olympiens consolident leur 2e place et frappent un très grand coup ce soir. Ils comptent 1⃣1⃣ & 1⃣2⃣ pts d’avance sur Rennes et Lille. 🏟️ Rendez-vous samedi pour le 2500e match en @Ligue1Conforama de notre histoire contre Nantes. pic.twitter.com/9f2dMuMZwC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 16, 2020

Décidément insubmersible, cette équipe marseillaise, bien que privée de son stratège Dimitri Payet ce soir, a réussi à cet excellent coup grâce à des buts contre son camp de Mandava (67e) suite à un beau coup de tête de Valère Germain et de Dario Benedetto (69e), qui a repris de près un centre de ce même Germain.