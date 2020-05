Stade Rennais : Mbaye Niang à l’OM, ça bouge

false

Si l’on en croit le journaliste de l’Equipe, Bilel Ghazi, Mbaye Niang (Stade Rennais) à l’OM au cours du prochain mercato, c’est du domaine du possible.

Ainsi va le mercato. Pas encore débuté, mais déjà dans toutes les têtes et dans certains coeurs. Si il est un joueur de Ligue 1 qui pourrait vite en devenir la vedette, c’est bel et bien l’attaquant du Stade Rennais, Mbaye Niang. Qui, comme vous le savez sans doute, serait, et depuis des semaines, dans le viseur de l’OM.

Si le dossier parait tout de même bien compliqué, en raison notamment du prix demandé par les Rennais pour leur attaquant et les soucis économiques du club marseillais, le journaliste de l’Equipe, Bilel Ghazi, au cours d’un live sur Instagram, en a dit plus. Estimant, en premier lieu, que Mbaye Niang avait bel et bien un bon de sortie cet été.

« Un autre club s’est mis sur les rangs ces derniers jours. »

« Je sais que Rennes est disposé à le laisser partir, mais il ne faut pas oublier qu’il a été acheté l’été dernier pour 14-15 millions d’euros. Je ne le vois pas partir en-dessous de 15-20 millions. Est-ce que l’OM peut investir là-dessus ? Marseille essaye en tout cas d’en convaincre le joueur. Un autre club s’est mis sur les rangs ces derniers jours et à mon sens il n’y a pas photo entre l’OM et ce club. C’est un club du Top 8 de ces deux-trois dernières années. C’est un début d’approche. Est-ce que Niang veut partir ? En tout cas, il a un bon de sortie. »