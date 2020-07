Stade Rennais – Mercato : l’OM le plante, quelles autres solutions pour Mbaye Niang ?

true

André Villas-Boas lui ayant fermé la porte de l’OM, Mbaye Niang (Stade Rennais, 25 ans) pourrait avoir quelques soucis lors du second Mercato. Décryptage.

“Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février, car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l’année. Son profil est intéressant, mais d’une part on n’a pas d’argent et d’autre part, on n’a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter”.

En reconnaissant dans la Provence que l’OM n’aurait pas les moyens de se positionner sur Mbaye Niang, André Villas-Boas a quasiment éteint toutes possibilités de recruter l’attaquant du Stade Rennais. Alors qu’il s’était déclaré publiquement favorable à un départ dans le Sud de la France, l’ancien joueur du Torino se retrouve dans une situation délicate. Mais il lui reste quand même quelques options pour sa saison 2020-21.

Le Golfe

Alors qu’il draguait l’OM, Mbaye Niang disposait de touches dans le Moyen-Orient. Le Sénégalais ne s’est jamais fermé la porte à cette option même si cela n’a jamais été sa priorité. Si d’aventure le Stade Rennais venait à se détourner complètement de lui, le Golfe reste une option. Économiquement plus que sportivement. Reste à savoir si ce fameux club intéressé, Al Duhail, sera prêt à débourser les 20-25M€ réclamés par les Bretons.

Le Stade Rennais

S’il a déclaré sa flamme à l’OM et s’est dit prêt à baisser son salaire pour partir, Mbaye Niang est depuis revenu sur ses propos. Julien Stéphan ne l’a pas blacklisté et le Sénégalais semble toujours figurer dans les plans. S’il y a une arrivée en attaque (Serhou Guirassy ?), la donne pourrait changer. On y verra sans doute plus clair à compter de l’ouverture du Mercato dès la deuxième quinzaine du mois d’août.