Stade Rennais – Mercato : Mbaye Niang à l’OM, Daniel Riolo a de grosses réserves

Selon Daniel Riolo, Mbaye Niang, l’attaquant du Stade Rennais, n’a pas le profil pour évoluer à l’OM, qui le convoite fortement.

L’OM n’est pas seul sur le coup mais Mbaye Niang, l’attaquant du Stade Rennais, fait figure de priorité pour le club phocéen en ce début de Mercato. Une piste qui ne plait pas à Daniel Riolo, ce dont le journaliste s’est expliqué hier dans l’After Foot, sur RMC.

« Inconstant, pas assez pro »

« Niang a des qualités, on ne peut pas dire le contraire, a t-il soutenu. Mais tout ce qu’on voit depuis le début avec ce joueur, c’est qu’il est inconstant, pas assez professionnel, pas rigoureux avec un caractère difficile. Il a des histoires partout où il est passé, il n’est pas assez travailleur à l’entrainement. »

Selon Riolo, le Sénégalais n’est pas assez armé mentalement pour soutenir la pression qu’il aurait en jouant à l’OM… « On oublie toujours mais quand on est à Rennes c’est totalement différent que Marseille, la pression peut fracasser la tête d’un joueur. Et de toute manière, l’OM n’a pas les moyens de prendre un joueur aussi cher, encore pire si c’est pour prendre la place de Benedetto ».