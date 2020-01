Stade Rennais – OM (0-1) : Villas-Boas colle un tacle à son équipe malgré la victoire

true

Si l’Olympique de Marseille a réalisé un très gros coup hier soir en s’imposant à Rennes (1-0), la manière n’a pas particulièrement plu à André Villas-Boas. En conférence de presse, l’entraîneur portugais a mis un bon tacle au compartiment offensif de son équipe pour la pauvreté de sa deuxième mi-temps.

« Le résultat le plus équilibré aurait été un nul, après une belle première mi-temps des deux équipes. En deuxième, on a reculé, on a mal joué car on n’a pas su faire trois passes consécutives. Si défensivement, on a tenu, notre jeu offensif a été nul. On a essayé de faire des changements, d’avoir le ballon devant pour nous rapprocher de la surface de Rennes, ce qui a abouti à la faute et a amené le coup franc décisif. »

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Au vu de ces commentaires, on peut donc déduire que Dario Benedetto et surtout Nemanja Radonjic n’ont pas du tout satisfait AVB, puisque les deux hommes ont été remplacés après l’heure de jeu. L’ailier serbe a semblé à côté de ses chaussures, passant très rarement son adversaire rennais…