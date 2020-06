Stade Rennais, OM – Mercato : un plan B à Niang chaudement recommandé à Villas-Boas

true

Selon Nabil Djellit, journaliste à France Football, l’OM devrait se pencher sur la situation d’Islam Slimani (Leicester).

M’Baye Niang à l’OM, c’était dans les tuyaux depuis des semai,nes mais ça l’est un peu moins aujourd’hui. Su côté du Stade Rennais, on affirme que le club breton n’a pas reçu le moindre coup de fil en provenance de l’OM, ni de l’OL, à qui on prête aussi l’intention de recruter le Sénégalais.

Slimani sort d’une belle saison à Monaco

Niang serait trop cher pour les finances actuelles du club phocéen, et cela incite Nabil Djellit, le journaliste de France Football, a proposé un autre nom : celui d’Islam Slimani. « Niang trop cher pour l’OM (25 M€)… Je conseille le deuxième meilleur buteur en activité de la sélection d’Algérie : Islam Slimani… Peut sortir pour 8 M€ de Leicester. Il est fait pour mettre le feu au vélodrome ! », écrit en effet Djellit sur Twitter. Slimani, qui vient de fêter ses 32 ans sort d’une saison à 9 buts et 7 passes décisives avec l’AS Monaco, en prêt. Il n’a plus qu’un an de contrat à Leicester.