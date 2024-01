Maurice (Rennes) écarté sous peu, David (LOSC) répond aux rumeurs, un nouveau départ à Nice

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Stade Rennais : Maurice poussé dehors, Rome une fausse piste ?

Alors que la presse italienne annonce un intérêt de l’AS Rome pour Florian Maurice, l’insider Mohamed Toubache-Ter croit en la manœuvre du directeur sportif du Stade Rennais pour préparer sa sortie. Selon lui, l’ancien dirigeant de l’OL « se sait écarté sous peu » en Bretagne et commence à lancer des hameçons.

Habile de faire fuiter cela & que les gens savent qu’il se sait écarter sous peu du Stade Rennais… peut-être 👀🤷‍♂️ https://t.co/wCkMGGwWMw — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 28, 2024

LOSC : Jonathan David « flatté » par les rumeurs

Dans un entretien à Téléfoot ce dimanche, Jonathan David (24 ans) s’est confié sur les intérêts qu’il suscite à un an et demi (2025) de la fin de son contrat au LOSC. Lancé sur les rumeurs Atlético Madrid, Chelsea, Naples ou encore Milan AC, le Canadien a confirmé ses aspirations : « Quand tu es jeune, ce sont ces clubs-là que tu regardes, ce sont ces clubs-là à qui tu penses. C’est flatteur, j’apprécie ça». L’été 2024 s’annonce chaud, le concernant.

Petar Musa (Benfica) n'ira pas à Lille

Cité du côté du LOSC cet hiver, Petar Musa (Benfica, 25 ans) va finalement rejoindre le Dallas FC en MLS. Selon Fabrizio Romano, le Croate va être transféré aux Etats-Unis pour un transfert à 10 M€ + 3 M€ de bonus. La visite médicale aura lieu cette semaine.

OGC Nice : Dupé signé, Bambu prêté !

C’était dans l’ère du temps depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Maxime Dupé (Anderlecht, 30 ans) rejoint le Gym en qualité de second gardien et en replacement de Salvatore Sirigu. L’ancien portier du FC Nantes et du Toulouse FC ne s’était pas imposé en Belgique où il était arrivé libre l’été dernier. Par ailleurs, Foot Mercato annonce le prêt de Robson Bambu à Arouca jusqu'en fin de saison.

AS Monaco : Vanderson va prolonger

Quelques jours après avoir acté le nouveau contrat d’Eliesse Ben Seghir (18 ans), l’ASM va bétonner son latéral droit brésilien Vanderson (22 ans). Selon Foot Mercato, l’international auriverde (2 capes) va rempiler jusqu’en juin 2028. Un message clair au FC Barcelone et à Déco (directeur sportif), intéressé par l’ancien joueur du Grêmio.

AS Monaco : Boadu prêté cet hiver ?

Sous utilisé à l’AS Monaco cette saison (10 apparitions pour seulement 102 minutes jouées), Myron Boadu (23 ans) pourrait retourner aux Pays-Bas. Foot Mercato confirme un intérêt de Twente (3ème d’Eredivisie) pour un prêt.

🚨🔴⚪️😂 #Mercato



Comme évoqué aux Pays Bas, gros intérêt de Twente pour Myron Boadu. L’actuel 3e d ´Eredivisie est intéressé pour un prêt. pic.twitter.com/Y9uuaEQRls — Sébastien Denis (@sebnonda) January 28, 2024

Mais aussi...

Reims : Will Still rage toujours du départ de Matusiwa à Rennes

Accroché à la maison par le FC Nantes (0-0) dimanche, le Stade de Reims n’a pas profité des points perdus par l’OM et Lille pour revenir dans le Top 6. Malgré tout, Will Still, qui n’a toujours pas digéré le départ d’Azor Matusiwa à Rennes, se refusait à faire la fine bouche :

« La semaine n’a pas été facile, le contexte n’est pas évident, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, vu les choses et ce qu’il se passe autour du club et de l’équipe, on va respecter le point ! »

FC Lorient : Féry prépare le grand ménage, Mendy et Faivre dans la charrette ?

Dimanche, avant le match du FC Lorient contre Le Havre, le président des Merlus Loïc Féry a pris la parole à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux aux partenaires du club. A cette occasion, l’homme d’affaires a promis une fin de Mercato animé avec le départ de « joueurs stars qui ne jouaient pas collectif ». « Certains ont oublié que le football est un sport d’équipe », aurait-il notamment lâché dans des propos rapportés par Le Télégramme. Absents ce dimanche, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko et Romain Faivre semblent concernés par cette attaque présidentielle.

FC Metz : N’Guessan file en Belgique

D’après Foot Mercato, le FC Metz et Charleroi ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat du milieu des Grenats Jean N’Guessan (20 ans). Apparu à sept reprises seulement cette saison, l’Ivoirien était courtisé par de nombreux clubs européens. Il est attendu mercredi en Belgique pour finaliser.

Et enfin...

Girondins : pas de miracle pour Bokélé

S’il a été éliminé samedi de la CAN avec le Cameroun contre le Nigéria (0-2), Malcom Bokélé ne reviendra pas aider les Girondins de Bordeaux pour leur choc de lundi face au SCO Angers. Si Albert Riera aurait besoin de lui pour compenser la blessure de Clément Michelin, Sud-Ouest nous apprend que le défenseur ne sera pas apte à rejouer dès lundi.

MHSC - LOSC : Chotard a voulu insulter Chevalier !

Joris Chotard pouvait difficilement mieux faire, aux 33e et 39e minutes de ce Montpellier-Lille plus intéressant que ne le laisse supposer le score (0-0), le milieu héraultais a dû s’incliner devant Lucas Chevalier. Sa première tentative, une demi-volée sublime décochée à plus de vingt mètres du but, a frôlé le cadre. La deuxième, une frappe enroulée qui prenait la direction de la lucarne, a vu le gardien nordiste (22 ans) sortir un arrêt exceptionnel.

« J’étais un peu dégoûté car la première, celle qui n’est pas cadrée, je pense qu’il est battu, racontait Chotard après la rencontre. La deuxième, je la prends super bien, j’ai l’impression de là où je suis qu’il met la main au dernier moment. On en a rigolé ensemble mais j’avais envie de l’insulter. »

Stade de Reims : Onyeka (Brentford) ciblé ?

Selon l'Evening Standard, le Stade de Reims ciblerait Frank Onyeka (26 ans) au mercato hivernal. Un prêt serait à l'ordre du jour en Champagne, qui doit faire face à la concurrence d'Everton, de Fulham et de Gérone pour le milieu de terrain nigérian de Brentford.

Clermont : Kyei vers la Belgique ?

En fin de contrat à Clermont, Grejohn Kyei (28 ans devrait rejoindre la Belgique sur ce mercato hivernal. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l'ancien attaquant du Stade de Reims est attendu dans le club d'OHL sous peu.

🌋🔵🔴 Ça bouge pour Grejohn Kyei !



🇧🇪 En quête d’un buteur en cette fin de #mercato, l’avant-centre français du #CF63 en fin de contrat à Clermont devrait rejoindre le club d’#OHL !

⏳ Wait&See… #mercato #JPL pic.twitter.com/kjcs4UQQ5G — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 28, 2024

Podcast Men's Up Life