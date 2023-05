Mauvaise nouvelle pour Rennes, Potter s'éloigne de Nice, coup dur pour Dupé

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Stade Rennais : rechute pour Xeka, out jusqu'à la fin de saison ! En conférence de presse hier, Bruno Genesio a quasiment confirmé le forfait jusqu'à la fin de saison du portugais Xeka : « Je ne pense pas qu’il sera là pour la dernière journée. Il a eu un petit problème à la cheville encore avant hier sur une passe un peu plus appuyée sur laquelle il a ressenti une douleur a son ligament », a fait savoir le coach du Stade Rennais. Stade Brestois : Loïc Rémy ne sera pas là contre l'OM Si la semaine dernière Eric Roy assurait que Loïc Rémy (36 ans) était plus proche que jamais d'un retour à la compétition. Si on pouvait penser que l'ancien joueur de Lyon, Nice, Marseille ou encore Lille ferait son retour au Vélodrome avec le maintien acquis du Stade Brestois, il faudra encore patienter. En effet, le coach du SB29 a annoncé le forfait de son ancien attaquant international. Il n'y a désormais plus qu'un espoir de voir Rémy jouer un match avec les Bretons : la réception de Rennes le 3 juin. Toulouse FC : Dupé va partir ! Selon France Bleu Occitanie, Maxime Dupé et le TFC ne sont pas tombés d’accord au sujet d’une prolongation. L'ancien gardien du FC Nantes va quitter le club et a plusieurs offres d’autres clubs pour rebondir. Par ailleurs, la radio laisse entendre que d'autres joueurs en fin de contrat ont peu de chances de rester, notamment Stijn Spierings et Branco Van den Boomen.

Et aussi...

Le Milan AC lance l'assaut pour Mikautadze (Metz)

Meilleur buteur de Ligue 2 (24 réalisations, 8 passes en 36 matchs TCC), Georges Mikautadze (22 ans) ne devrait pas faire de vieux os au FC Metz. Encore moins si d'aventure les Grenats (3ème) venaient à rater l'accession dans l'élite. D'après Foot Mercato, le Milan AC serait aujourd'hui le club le plus avancé avec une proposition avoisinant les 10 M€. Le Burnley de Vincent Kompany, promu en Premier League, va aussi dégainer une proposition.

Toulouse FC : un nouveau courtisan déboule sur van den Boomen

Si Branco van den Boomen est plus proche que jamais d'un départ libre en fin de saison au Toulouse FC, le milieu néerlandais ne sait pas encore où il jouera dans le futur. Evoqué à l'OM mais également au RC Lens et disposant aussi d'offres de Galatasaray, Fenerbahçe ou encore du PSV Eindhoven, VdB intéresserait aussi le possible futur champion de Belgique Anvers. C'est en tout cas ce qu'affirme Voetbalkrant qui assure que le club de Jupiler League a un gros atout dans sa manche pour tenter de convaincre Van den Boomen : son directeur sportif Marc Overmans, ancien dirigeant de l'Ajax Amsterdam qui a connu le milieu des Violets à ses débuts. Affaire à suivre donc même si Branco van den Boomen semble plutôt courir vers un club européen lui offrant un salaire supérieur à 100 000€ par mois. Chose que le Téfécé lui refuse...

FC Lorient : les Merlus ferrent un goleador de Sochaux

Au FC Lorient, on aime anticiper l'avenir. C'est d'ailleurs dans cette optique que les Merlus vont recruter l'avant-centre de la réserve du FC Sochaux Bassirou N'Diaye (21 ans), meilleur buteur de tous les championnats de National 3 (5ème division) confondus avec 21 réalisations et 7 passes décisives en 22 rencontres disputées. D'après Foot Mercato et Le Parisien, l'attaquant des Lionceaux, qui arrivait en fin de contrat en juin, va débarquer gratuitement chez l'actuel 10ème de Ligue 1. Joli coup.

Montpellier prolonge le fils de Bill Tchato

Montpellier a acté jeudi après-midi la prolongation de son jeune latéral Enzo Tchato (20 ans), fils de l'ancien attaquant international camerounais Bill Tchato. La durée du nouveau bail n'est toutefois pas précisé dans le communiqué.

Mais encore...

LOSC : des adieux amers pour José Fonte ?

Cette semaine, La Voix du Nord a laissé entendre que le contrat de José Fonte ne serait pas renouvelé au LOSC. Si le défenseur portugais reste amer, il pourrait donc faire ses adieux aux supporters lillois ce samedi à domicile face au FC Nantes (21h).

Je suis en mesure de vous confirmer l’information publiée par @lavoixdessports, José Fonte ne prolongera pas son aventure au LOSC.



La rencontre face au FC Nantes, programmée ce samedi à 21h (J36), sera donc sa dernière devant son public, à la maison. pic.twitter.com/I12BxtANwq — Raph (@Rouph_mrc) May 25, 2023

OL : Faivre vers l’Angleterre ?

Relancé par son prêt au FC Lorient, Romain Faivre pourrait rapporter gros à l’OL cet été. Selon Foot Mercato, deux clubs de Premier League sont intéressés par l’attaquant de 24 ans : Fulham et Bournemouth... qui ont déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur. L’ancien Brestois serait tenté par l’idée de rejoindre l’Angleterre et reste à l’écoute des offres. De son côté, l’OL espère récupérer l’argent investi sur le joueur en janvier 2022. Un chèque de 15 millions devrait permettre au club intéressé de se l’offrir Romain Faivre...

Stade de Reims : Will Still se prépare aux critiques futures

Dans le dernier numéro de Onze Mondial, actuellement en kiosques et sur le shop, Will Still, l'entraîneur du Stade de Reims, a évoqué les entraîneurs qui l'inspirent en Angleterre … reconnaissant toutefois le « diktat » de l'entraîneur qui gagne :

« Personne ne m’enlèvera de la tête que Brendan Rodgers est un très, très bon coach. Et que Graham Potter est un très, très bon coach. Pourtant, ils ont été mis dehors par leur club. Le problème du foot actuel, c’est que tu es seulement jugé sur tes performances. Tu peux avoir un million d’idées et de principes, mais tu ne seras jugé que sur une chose : le résultat. Pour l’instant, je suis considéré comme un bon entraîneur parce qu’on gagne. C’est ce que je dis depuis des mois et des mois : si je perds deux matchs, le monde extérieur se mettra à dire : « Will a encore du boulot ».»

Et enfin...

RC Strasbourg : Antonetti défend Messi

Alors que le RC Strasbourg est en très bonne position pour se maintenir en Ligue 1, Frédéric Antonetti a tenu à défendre Lionel Messi à la veille d’affronter le PSG à la Meinau. « Quand j'analyse Paris, c'est un vrai plaisir de les voir jouer, a-t-il affirmé en conférence de presse. Messi, c'est le football, c'est monsieur football. Il respire le football. C'est vrai qu'il marche un petit peu, mais même en marchant, il comprend mieux le foot que tout le monde. »

AS Monaco : une première piste séduisante en Angleterre ?

Si Philippe Clement n’est pas certain de rester l’entraîneur de l’AS Monaco la saison prochaine, cela n’empêche pas le club de la Principauté de préparer son mercato estival. « Afin de renforcer son milieu de terrain lors du prochain Mercato d’été, l’AS Monaco regarde notamment du côté de la Premier League. Une piste ambitieuse, que ce soit au niveau financier ou compte tenu de la concurrence », glisse le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi sur son compte Twitter.

Afin de renforcer son milieu de terrain lors du prochain Mercato d’été, #Monaco regarde notamment du côté de la Premier League. Une piste ambitieuse. Que ce soit au niveau financier ou compte tenu de la concurrence. #Mercato #ASM — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 25, 2023

OGC Nice : Potter s'éloigne du Gym

Priorité des dirigeants d'Ineos pour remplacer Didir Digard à l'intersaison, Graham Potter s'éloigne de l'OGC Nice. Selon Matt Law, journaliste au Telegraph, l’ancien coach des Blues de Chelsea ne devrait pas être le prochain entraîneur des Aiglons.

Been off today so not exactly sure where this has come from but told Graham Potter is not going to be the next manager of Nice — Matt Law (@Matt_Law_DT) May 25, 2023

Alexandre Corboz

Rédacteur