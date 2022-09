Mauvaises nouvelles pour Nice et Rennes, Genesio défend Galtier, un record entre l’OL et Lorient ?

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

Stade Rennais : les Aiglons décimés à Larnaca

Déjà privé d'Amine Gouiri, suspendu, le Stade Rennais devra également faire sans Désiré Doué, Lesley Ugochukwu et Jeanuël Belocian pour son premier match de Ligue Europa de la saison, à Larnaca (Chypre). Les deux milieux de terrain (17 et 18 ans) et le défenseur (17 ans) sont réquisitionnés ailleurs : ils ont tous les trois des épreuves du baccalauréat à rattraper. Touché à une cuisse, Jérémy Doku ne devrait pas non plus être de la partie. Victime d'une petite déchirure avant le déplacement à Lens, le 27 août dernier, Arnaud Kalimuendo s'est de nouveau entraîné à part, hier matin. Par ailleurs, Bruno Genesio s’est livré sur la polémique du char à voile autour de Christophe Galtier en lui apportant son soutien. « C’était une blague de mauvais goût, il l’a admis, a-t-il admis en conférence de presse. L’ampleur que ça a pris est ridicule. Si on en est là aujourd’hui, c’est peut-être que nos politiques ont une responsabilité plus importantes qu’un entraîneur ou un joueur. »

AS Monaco : un retour très attendu pour Belgrade

Les Monégasques s’entraînent une dernière fois à La Turbie, aujourd’hui puis s’envoleront pour Belgrade, en début d’après-midi. En dehors de Kevin Volland, aucun autre de ses joueurs n’est ni blessé, ni suspendu. Y compris Myron Boadu (21 ans. Après avoir manqué les 8 premiers matches de cette saison en raison d’une blessure à un pied survenue le 20 juillet, l’attaquant international néerlandais s’entraîne de nouveau normalement. Selon L’Équipe, il devrait revenir pour la première fois dans le groupe à l’occasion de ce déplacement.

Girondins : retraite officielle pour Briand

On s'en doutait, c'est désormais officiel. Jimmy Briand a annoncé sur les réseaux sociaux prendre sa retraite : « Aujourd'hui, il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière professionnelle et de remercier tous ceux qui ont permis que ce rêve dure 19 ans. » L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux et de l'Olympique Lyonnais a inscrit 102 buts en Ligue 1. Aujourd'hui âgé de 37 ans, l'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine a fait ses débuts le 20 mai 2003 sous les couleurs du Stade Rennais face au Paris-Saint-Germain.

FC Lorient - OL : un record pour les Merlus ?

En cas de victoire contre l’OL en match en retard de la 2e journée (19h), le FC Lorient qui compte déjà 10 points en 5 matches, vivrait le meilleur début de saison de son histoire en L1, à ce stade ! Et, pour parvenir à ce petit exploit, l’entraîneur des Merlus devrait s’appuyer sur le même onze qu’à Ajaccio (1-0). Régis Le Bris devra en revanche composer avec un effectif amoindri puisqu’il n’a d’autre choix que d’aligner des joueurs déjà présents le 14 août, date initiale de ce Lorient-Lyon. Cathline, Aouchiche, Matsima, Doucouré et Mannone se trouveront donc en tribune.

OGC Nice : Atal rassuré mais forfait

Contraint de quitter le terrain en se tenant l’arrière de la cuisse droite peu après la demi-heure de jeu face à l'AS Monaco, dimanche soir (0-1), Youcef Atal a passé des examens rassurants, qui n’auraient pas décelé de lésion musculaire. D'après L'Équipe, le latéral droit de l'OGC Nice devrait toutefois déclarer forfait pour la réception du FC Cologne, demain soir. Il devrait s’agir du seul joueur dans ce cas côté niçois. Suspendu trois matches en Ligue 1, Mario Lemina reviendra dans le groupe, et sans doute, dans un onze de départ de Lucien Favre.

Stade de Reims : Berisha prêté en Australie !

Le Stade de Reims annonce que Valon Berisha évoluera pour le reste de la saison à Melbourne City (D1 Australienne) : les deux clubs ayant trouvé un accord pour le prêt du joueur de 29 ans ! Pour rappel, Mohamed Toure et Yaya Dukuly sont venus renforcer les rangs du groupe Pro 2 en provenance d'Adélaïde United en tout début de mercato.